博愛醫院：183名接觸確診翁醫護檢測呈陰性 (17:48)

【17:48】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午於記者會表示，93歲男病人目前仍於屯門醫院留醫，情況嚴重。曾接觸93歲確診男病人的約270名醫生、護士、專職醫療人員、病人服務助理中，有188人已接受新型冠狀病毒檢測，183人結果呈陰性，5人仍等待結果，其餘未接受檢測者會陸續做檢測。

【12:24】博愛醫院行政總監莊義雄今早（6日）接受港台節目訪問，莊義雄表示，截至今早，曾接觸老翁的200名職員，包括醫生、護士、專職醫療人員、病人服務助理等，其中174人已進行病毒測試，171人結果呈陰性，3人仍等待化驗結果。

莊義雄續稱，與老翁同病房、仍留院的72名病人、曾與老翁同病房的11名已出院病人、老翁4名家人的病毒測試全部呈陰性。

老翁出院第3日發燒，疑被同房的假陰性患者傳染。莊義雄稱，不排除是由於病人共用血壓計等醫療器材，令患者之間有接觸而被傳染。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目亦表示，病毒可能經共用的醫療器材傳播，或醫護接觸每名病人之間有否徹底洗手。他稱，最理想是設中轉病房觀察病人，但認為現時病房爆滿，難以實行。

新冠肺炎 相關報道：

曾接觸確診翁 博愛200醫護須醫學監察

林鄭月娥：議員在議會以外聚集不屬豁免範圍

陳智思：疫情倘惡化 食肆需全關 稱港措施旨在自律 「要有心理準備禁上班」