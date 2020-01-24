10人報案稱facebook專頁售口罩拒發貨及未退款　負責人：八成已退款 (14:29)

事主A小姐表示，1月25日付款600元購買15盒口罩，當時專頁回覆稱1月31日會有貨，但專頁1月28日發文稱無貨，會辦理退款。惟退款日期多次延期，追討數次後被專頁封鎖。

另一事主W小姐於2月底以1120元訂購4盒口罩，但等待一個月仍無貨亦未有退款，她稱曾一個月內聯絡專頁5至6次，但被專頁斥其騷擾後被封鎖。她續稱，有事主的電話號碼被放上網上買賣平台。

「F&h sports」專頁負責人回覆本報查詢時承認退款有推遲幾次，但因人數太多，稱1月底的訂單至今已退八成款項，款項超過100萬元。專頁表示，有數十人到處抹黑他，故封鎖其帳號，但一直有與相關者聯繫。

問到是否有把客戶資料放到其他網頁及其專頁，專頁負責人回覆稱，「佢哋將我個人資料同專頁到處公開抹黑，我做返同樣嘅野」。有關是否曾脅迫若繼續投訴會最後才獲退款，負責人回覆是因他們的行為影響退款時間，才放至最後處理。

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