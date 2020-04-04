消息：特首辦前新聞主任周一辭職　今午墮樓亡 (21:08)

【19:00】下午4時許，一名年約30歲男子於將軍澳景林邨景桃樓高層寓所墮下，倒卧大廈一樓平台。警方及消防接報到場，當場證實男子死亡，並把屍體由平台搬至後樓梯位置。現場消息指出，男子與父母和姊姊一家四口居住上址高層一單位，男子趁家人不為意時由家中客廳窗戶跳下。現場消息稱，死者近日失業鬱鬱不歡。

警方表示，接獲事主的父親報案，懷疑事主從高處墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信事主從上址一單位墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

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