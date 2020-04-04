港今增17確診　博愛93歲翁疑院內感染 (16:45)

無外遊紀錄個案：

個案849：個案719的健身教練（個案801）的丈夫，3人均到過黃竹坑F45健身室

個案854：

．西九龍總區機動部隊男警員，3月31日最後一日上班，4月1日發燒

．與個案633同屬石硤尾警署，但非隸屬同一小隊

個案855：病者3月25日在一間供應自助餐的食肆遇見個案428（女警），兩人曾無戴口罩傾談20分鐘，當時個案428未發病

個案856：

．93歲老翁，3月10日至4月1日因中風留醫博愛醫院

．4月2日及3日回家，4月3日因發燒再入住博愛醫院

．老翁留醫期間，對新型冠狀病毒呈陰性、已發病的個案455亦正留醫，其留醫的牀位位於老翁病格門外

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，這是老翁接觸史中「唯一初步高危因素」，正了解是否院內感染

個案857：71歲男子；3月14日獨自到過灣仔Joe Bananas酒吧，該酒吧位於爆疫酒吧Dusk till Dawn附近

個案863：3月20日獨自到過尖沙嘴諾士佛臺9號All Night Long酒吧