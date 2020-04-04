直播3黑衣男掛抹黑橫額遇襲　元朗區議員指警接施襲者入警署 (16:26)

警方回應指出，元朗警署今日（4日）凌晨約3時接獲一名30歲姓李男子報案，表示較早前在元朗馬田路與教育路交界與3名男子因政見問題爭執，其間疑被對方以手襲擊。報案人其後表示會自行諮詢法律意見，暫時毋須警方協助，僅要求警方備案。事件列作「糾紛」，無人被捕。

李煒鋒接受本報查詢時指出， 今晨約1時許行經元朗明渠近「B仔涼粉」，見3名黑衣男子形迹可疑，其中兩人在懸掛橫額，另一名則在「睇水」。橫額內容包括元朗區議會主席黃偉賢「建議政府授權年青人用汽油彈振興香港經濟」，以及副主席麥業成「成功爭取社區播毒」。李煒鋒認為橫額內容誹謗民主派區議員，故拍片在網上直播。他指出，負責「睇水」的男子曾說：「等我哋掛完你慢慢影。」

李煒鋒繼續拍攝，其間3名男子向3個不同方向逃跑，李追向其中一人，並追問其身分。其間該男子向其頭部及面部拳打兩至三下，令其左上額及嘴部受傷。李煒鋒繼續追向該男子，男子經元朗警察宿舍向大會堂方向逃跑，其間欲截停的士，但的士拒載。男子繼續向元朗警署車閘方向跑，至車閘外停下。李煒鋒追至，並向車閘內的警員投訴，指該男子掛橫額誹謗民主派區議員，他引述該男子回應稱：「我收錢做嘢咋！」

李煒鋒說，其後有白衣警員從警署步出，把該名施襲者帶入警署，並示意他到報案室報案。他指出，警員抄下雙方資料，他其後到屯門醫院驗傷。他對該男子向元朗警署方向逃跑及警方的處理方法感到疑惑，質疑警方以什麼準則帶該男子進警署。

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