清明「限聚令」禁多於4人掃墓　將軍澳華人永遠墳場人流大減 (15:50)

今日（4日）是清明節，惟新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，政府推「限聚令」，規定除共住的同一戶人外，不得多於4人聚集掃墓。本報記者今早10時許抵達將軍澳華人永遠墳場，多名拜山的市民稱今年人流較少，形容「同閒日無分別」；另有人表示不買食物拜祭，以紙紮燒味代替。
記者今早分別由油塘及調景嶺出發到墳場，沿路觀察到兩條路線的掃墓者多以3至4人結伴，偶有5至6人的群組。由調景嶺上山沿途有一行5人前往掃墓，記者向其查詢時，該5人隨即「分散彈開」並拒絕受訪。上山沿途有民安隊成員巡邏，警員則只在上山入口處駐守。
市民李太接受訪問時稱，往年會與子孫結伴「一行最少12人」，惟考慮到疫情嚴重，故今年與丈夫二人代表拜山，並叫其他親屬「等到重陽節時再來」。李太形容現場人流大減，「較往年少六七成」，她今年所帶的祭品亦從簡，不帶食品拜祭，只買了紙紮燒味代替，只花費300多元，較往年的600多元大減一半。
另外，靈灰閣大堂有提供酒精搓手液，惟未見有人為入場的人量體溫。現場人流同樣不多，罕見超過4人聚集，記者在現場逗留約逾句鐘，只見到一兩個5至6人群組，沒有人被驅趕或警告。
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