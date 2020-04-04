清明「限聚令」禁多於4人掃墓　將軍澳華人永遠墳場人流大減 (15:50)

記者今早分別由油塘及調景嶺出發到墳場，沿路觀察到兩條路線的掃墓者多以3至4人結伴，偶有5至6人的群組。由調景嶺上山沿途有一行5人前往掃墓，記者向其查詢時，該5人隨即「分散彈開」並拒絕受訪。上山沿途有民安隊成員巡邏，警員則只在上山入口處駐守。

市民李太接受訪問時稱，往年會與子孫結伴「一行最少12人」，惟考慮到疫情嚴重，故今年與丈夫二人代表拜山，並叫其他親屬「等到重陽節時再來」。李太形容現場人流大減，「較往年少六七成」，她今年所帶的祭品亦從簡，不帶食品拜祭，只買了紙紮燒味代替，只花費300多元，較往年的600多元大減一半。

另外，靈灰閣大堂有提供酒精搓手液，惟未見有人為入場的人量體溫。現場人流同樣不多，罕見超過4人聚集，記者在現場逗留約逾句鐘，只見到一兩個5至6人群組，沒有人被驅趕或警告。

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