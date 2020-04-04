印裔商人違檢疫令遭起訴　還押下月再訊 (15:30)

政府上月起規定外國到港者必須接受14日強制檢疫，惟規例生效4日後已有人違例。31歲印度裔商人抵港翌日擅離酒店，擬經深圳灣往內地遭截獲，被控「未獲授權人員許可而離開檢疫地點」罪，案件今（4日）在沙田裁判法院提訊。裁判官拒絕被告保釋申請，並押後至5月15日再訊。
報稱商人的印度裔男子KUMAR Deepak（31歲），被控於上月21日被發出書面命令實行檢疫後，在未獲衛生署人員許可下，於上月22日離開檢疫地點，即香港仔石排灣道100號Mojo Nomad Aberdeen Harbour Hotel，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》。
據了解，被告上月21日由土耳其來港，須強制檢疫14日。他翌日由深圳灣口岸離境時遭入境處職員截停，他向調查人員稱，自己完成隔離後會立即離港。他其後被送往隔離營，完成強制隔離後被帶上法庭。
控方表示已準備好答辯，但辯方申請押後5星期，以索取相關文件。裁判官將案件押後至5月15日再訊，並拒絕被告的保釋申請，被告將於下周四（9日）申請保釋覆核。
新冠肺炎 相關報道：
國泰地勤中招 曾赴喪禮解穢酒 飛機清潔工染疫 料酒吧樂手丈夫傳播
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介