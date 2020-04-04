印裔商人違檢疫令遭起訴　還押下月再訊 (15:30)

報稱商人的印度裔男子KUMAR Deepak（31歲），被控於上月21日被發出書面命令實行檢疫後，在未獲衛生署人員許可下，於上月22日離開檢疫地點，即香港仔石排灣道100號Mojo Nomad Aberdeen Harbour Hotel，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》。

據了解，被告上月21日由土耳其來港，須強制檢疫14日。他翌日由深圳灣口岸離境時遭入境處職員截停，他向調查人員稱，自己完成隔離後會立即離港。他其後被送往隔離營，完成強制隔離後被帶上法庭。

控方表示已準備好答辯，但辯方申請押後5星期，以索取相關文件。裁判官將案件押後至5月15日再訊，並拒絕被告的保釋申請，被告將於下周四（9日）申請保釋覆核。

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