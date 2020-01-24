西九龍總區男警長確診　石硤尾警署逾百PTU考慮送隔離營 (23:10)

【23:10】警方消息表示，衛生署無法找到今日（4日）確診46歲男警長的感染來源，不排除與早前確診、同在石硤尾警署工作的男警有關，衛生防護中心正調查兩人是否有共同活動或接觸。二人共用警署內的廁所、更衣室及浴室，警方接獲衛生署通知，該署正考慮把曾使用該些設施的逾百名機動部隊警員（PTU）送入檢疫中心，職級由警員至高級督察。受影響的警員巳接獲通知，有心理準備或要入隔離營，惟實際是否採取有關行動及有關安排，都要等待衛生署拍板。
消息人士解釋，石硤尾警署已用作行動基地，機動部隊會在該警署內更衣及出車。
【12:45】警方今日（4日）表示，一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診新型冠狀病毒。
該警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊紀錄，亦非早前確診警員的密切接觸者。他在前日（2日）感到不適，到公立醫院求醫，經初步病毒測試，昨晚（3日）證實對新冠病毒呈陽性反應。
警方指出，與該警長駐守同一隊伍的所有警務人員，將會安排在家工作；所有在西九龍機動部隊行動基地工作的警務人員須佩戴口罩；相關警署設施及警察宿舍已徹底清潔及消毒。
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