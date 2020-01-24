《基本法》頒布30年　駱惠寧：一國兩制「50年不變」進入中期　矛盾逐步顯現 (14:23)

駱惠寧以「咬定青山不放鬆，任爾東西南北風」，強調香港要堅決貫徹「一國兩制」方針堅定不移，不會變、不動搖，實踐不走樣、不變形，並指出維護國家安全是全面準確貫徹「一國兩制」方針的核心要求，亦是特區政府根據基本法必須履行的憲制責任，只有建立健全的特區法律制度和執行機制，強化執法力量，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。

基本法委員會副主任譚惠珠今日在一個網上基本法研討會中表示，近年香港出現鼓吹港獨的本地激進主義參加立法會和區議會選舉，立法會議員在宣誓時公然反對一國兩制、主張港獨等，都屬於嚴重挑戰一國兩制底線的行為，但沒力量可以改變香港在一國兩制下繼續發展。她稱維護國家安全、領土統一，「應盡快在香港立法」。

參加同一研討會的基本法委員會前委員、北大法學院教授饒戈平則表示，當前有必要優先考慮落實中央管治權、維護國家安全、防範外國政治勢力干預的法律，以及完善強化基本法教育和國民教育等。香港社會有多大程度珍惜、維護、全面實施《基本法》，會直接影響中央的決策，在2047年後是否繼續實行一國兩制的信心和決心。

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