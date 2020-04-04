聶德權：港府未必再安排包機接載湖北港人返港 (12:25)

政制及內地事務局長聶德權今早（4日）出席商台節目時表示，湖北各城市交通陸續解封，預期滯留當地的港人可按情況自行安排返港，未來未必再需要安排包機接載當地港人，當局會密切留意情況，繼續為當地港人提供協助。
聶德權指出，最初接獲超過4000名滯留湖北省的港人求助，港府兩次包機行動共接載1027人返港。他說，自湖北省武漢以外地區的交通陸續解封，有些人自行返港，亦有些人本身沒打算返港，另有部分人認為現時留在內地相當較安全，未必會急於返港，估計現時約有1600人仍需協助。
另外，聶德權於節目後接受傳媒訪問時表示，政府及選舉管理委員會一直在做9月立法會選舉相關的準備工作，他指出，不同部門及機構的準備工作都受疫情影響，政府會密切留意情況，作出評估和安排。
而港台英文節目《The Pulse》日前訪問世衛助理總幹事，問及世衛會否重新考慮接納台灣為成員，商務及經濟發展局其後指該集節目當中的表達，有違「一個中國」的原則及《香港電台約章》。聶德權回應事件表示，世衛成員是以主權國為單位，香港特區政府是以中國代表團成員身分參與，有關世衛成員資格的問題非常清楚，事件應從「一個中國」原則及港台作為公營廣播機構的角度審視，並按照相關機制及約章處理事件。
相關報道：
港台節目問世衛是否接納台灣 商經局：有違一個中國原則 港台：節目沒違約章（2020年4月2日）
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 聶德權 湖北 立法會選舉 世衛 台灣 編輯推介