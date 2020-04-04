港珠澳大橋3口岸同步縮短旅客清關時間　港澳金巴周一起停駛 (19:40)

來往香港口岸及澳門口岸的尾班車均於4月5日晚上8時開出。

【09:30】港府今日（4日）凌晨公布，為應對新型冠狀病毒疫情，盡量減少跨境人流，香港特區政府、澳門特區政府及珠海市政府經商討後，一致同意同步縮短港珠澳大橋三方口岸的旅客清關服務時間，直至另行通告。

港府表示，從明日（5日）起，港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的旅客清關服務（即為乘搭過境巴士或穿梭巴士過境的人提供的清關服務），服務時間縮短至每日上午10時至晚上8時；私家車清關服務時間縮短至每日上午6時至晚上10時。貨物清關服務時間不受影響，維持24小時運作。港府發言人提醒旅客預留足夠時間，確保能在旅客通關開放時間內抵達入境口岸完成入境手續。

另外，自4月3日起，深圳灣口岸的旅客清關服務時間已縮短至每日上午10時至晚上8時。

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