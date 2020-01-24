【清明．二十四節氣】中文系講師細說清明習俗：鼠麴草製食物　古人掃墓插杜鵑花 (09:00)

鼠麴草製作食物

古籍記載，不少人於清明節，會用鼠麴草來製作食物，所以鼠麴草又名清明草。《永春州志》提到，當時的人會用鼠麯（同麴）來做乾糧，形容「食之甜美」。《南安縣志》提到「各家以鼠麯和米為粿，綠豆是餡」，即磨爛鼠麯和米粉搓成皮，以綠豆做餡，與現今的茶粿相同。

杜鵑花又名清明花

古人在清明節掃墓時，會用杜鵑花拜祭先人。《馬巷廳志》提到「清明插杜鵑花，祭祖先掃墳」，原來清明時節適逢杜鵑花開，杜鵑花又名「清明花」，人們以當季的花向先人表達心意。此外，柳枝也是清明常備的植物，人們會插於門外或掃墓的地方，也會戴在頭上，用於避邪。

掃墓踏青盪鞦韆

清明時節去掃墓，古人在拜祭祖先時，不忘踏青賞花，也會縛起鞦韆，給小孩及婦女玩樂。宋代的《記纂淵海》提到，盪鞦韆主要是模仿柳枝的擺動，有避邪的效用，也有散去春天陰氣的作用。另外，有古書提到婦女會於清明節悉心妝扮，於鞦韆上嬉戲，加添爭妍鬥麗的意義。

清明節習俗：

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清明本非祭祖日 點解會放風箏‧燒紙錢？