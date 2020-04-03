港鐵擬本月中進一步減班　東涌線屯馬線料削至10分鐘一班 (23:15)

本報正向港鐵及運輸署查詢有關情況，暫時未有回覆。

港鐵於2月底曾削減各鐵路線在非繁忙時間、周日及公眾假期時段的班次，非繁忙時段平均每3至8分鐘一班車，假日候車時間延長最多1.5分鐘。港鐵早前公布資料顯示，今年2月本地服務的總客量按年大跌43.4%，為7140.5萬人次，是兩鐵合併後新低。

據了解，由於3月港鐵客量繼續下跌，港鐵擬於本月中起再削班部分鐵路線的班次，涉及屯馬線一期、機場快線、東涌線及迪士尼線。其中屯馬線一期擬削至約10分鐘一班，較目前繁忙時間約3分鐘一班，以及非繁忙時間約5至7分鐘一班大幅減少；東涌線則擬削至每10至12分鐘一班；機場快線亦擬削至每半小時一班。至於迪士尼線則擬暫停鐵路服務，改以港鐵巴士行駛。

港鐵工會聯合會副主席譚建釗表示，早前港鐵管理層已通知前線車長將更改4月份的班次；據他所知，由於東涌線、機場快線及迪士尼線客量跌幅嚴重，港鐵擬先削減該3線的班次，但市區線則暫不受影響。他又稱，自2月底起，港鐵已要求前線車長清假，「由以往每星期一日例假，改為每星期兩至三日，不少同事之前累積的假期已清得七七八八」。他表示，今日與管理層非正式會面，反映員工不希望因進一步削班而影響收入，並要求港鐵不要強迫同事「放無薪假」，建議管理層先節流，如減少招聘新員工。

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