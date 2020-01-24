港府秘魯包機料本港周六清晨啟程接65港人　兼載6大馬人5英國人利馬往倫敦 (21:00)

入境處截至4月1日下午1時，共接獲98名滯留秘魯港人求助，其中13人已通過其他安排離開秘魯。將乘搭港府包機回港的餘下65人當中，部分需先乘內陸機或其他交通工具往利馬。港府已安排航機接載29名身處庫斯科的的港人前往利馬。另有最少4名港人須留在秘魯接受檢疫及新型冠狀病毒測試。

政府發言人稱，除香港居民外，由庫斯科到利馬的專機同時會接載4名馬來西亞居民；由利馬到倫敦的包機則兼載6名馬來西亞居民及5名英國居民，他們將自行安排抵達倫敦之後的行程。兩程航班費用分別為5600港元和3萬港元，由用者支付。從秘魯回港的香港居民在抵達本港後，需先往亞洲國際博覽館的檢測中心接受新型冠狀病毒測試，結果呈陰性者可回家或到指定地點繼續完成14天強制檢疫。

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