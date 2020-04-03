酒吧今晚6時起關閉　警尖沙嘴巡查　旺角有酒吧關店前半價售手工啤 (20:25)

數名警察巡查了赫德道的「Zooba」，之後登上警車離開。Zooba店員稱，該店是餐廳，早上曾致電食環署查詢，獲告知可如常售賣食物及酒，但警員巡查時表示6時後不可再提供酒類飲品。

與Zooba相隔幾個舖位的「The Old Monk Bar & Grill」，數名顧客在店內飲酒，警員途經但並無入內巡查。該店經理Chandan說，6時後會關了Bar枱位置，不單獨賣酒，只出售食物。他表示，賣酒佔生意額七成，不清楚何謂「酒吧批註」，不知該店是否須關門14日，稱上月生意額按年下跌，若新措施實施後生意再跌，或會關門14天，全店7名員工屆時要放14日無薪假，冀政府資助人工及租金。

位於尖東的「Namo」於下午5時許，以膠紙遮蓋招牌上的「Bar」字，其經理Roy稱該店有食肆牌，亦有酒吧批註，老闆今早向食環署人員查詢，獲悉該店可繼續營業，只須關閉Bar枱，遂移走圍繞bar枱的12個座位。Roy表示，行家昨聽到政府公布新措施，均有疑問，不確定他們的店舖是否須關門14日。

禁令生效前，旺角「Tap：The Ale Project」酒吧以半價出售手工啤酒，負責人稱，因手工啤酒不能長時間儲存、會變壞，因此以半價酬賓，數十人趕在禁酒令前前來喝最後一杯。約6時，酒吧員工拉閘，宣告停業14天，有人拍照留念。

新冠肺炎 相關報道：

【Q&A】酒吧今晚6時起關閉 便利店買酒即飲、自攜酒到食肆未必違規

本港增43宗新冠病毒確診 34人曾外遊包括護士外傭交流生

跨境司機入境深圳4．10起須健康證明 政府：須自費檢測

英國回港確診男發病日到香港仔威雅學校 部分職員接受病毒檢測