地產經紀認危駕致一死一傷　還押至下周三判刑 (18:15)

被告趙晉銘（34歲）報稱地產經紀，月入4萬至5萬。他承認危險駕駛引致他人死亡、危駕致他人身體受嚴重傷害、使用沒有展示標準登記號碼的汽車、使用配件並非在良好及可使用狀態的車輛、使用不符合安全玻璃或安全透明物料規例的汽車共5項罪名。

辯方求情時承認，被告案發前曾喝約一公升啤酒，但強調絕非醉酒駕駛，其體內酒精濃度亦可佐證，只是他一時失去專注造成車禍。被告直認交通紀錄不良好，有7次超速或衝燈紀錄，惟他在事件中亦昏迷受傷，已受教訓，希望法庭念及他要照顧兩名年幼子女，可以輕判。

案發去年4月26日凌晨，的士司機周長（終年68歲） 載著乘客陳夏眉（63歲）沿沙田牛皮沙街落斜行駛，被告則駕駛私家車反方向上斜，當時路況正常，視野良好。被告突然切過白色虛線，以時速52公里迎頭撞向的士。被告及的士內兩人被送院，的士司機其後不治，乘客右眼、額頭、膊頭等嚴重受傷，留院12日出院，請病假半年。

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