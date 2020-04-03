白牌車司機元朗遭4刀賊劫車　警追截一度開槍 (21:45)

【21:45】新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒指出，被捕4名男子由16至27歲，其中兩人報稱是中學生，另有人報稱為清潔工。警方在案中檢獲一把30厘米廚房刀，初步調查發現私家車到達下白泥時，其中一人報稱不適要下車嘔吐，司機下車察看時，其餘3名疑犯下車以刀架其頸，劫去他1000元現金及車輛，司機頸背被割傷。警方正調查4人劫車的目的。另警方澄清，開槍的交通警為另一名交通警，並非疑犯倒車時撞到的交通警。

【19:11】現場消息稱，4名賊人電召涉事私家車由大圍前往下白泥，當私家車到達下白泥時，其中一名賊人亮刀，劫去司機小量現金，並搶去其私家車沿新界環迴公路經元朗及上水逃去。司機糾纏期間受輕傷，並報警求助。警方接報隨即展開「捷進行動」，於新界多個主要道路設路障截查車輛。

當涉事私家車逃到吐露港公路近大埔北出口，前方車輛因路障而收慢，私家車停下，尾隨正駕駛鐵馬展開追截的交通警下車欲上前調查，私家車突然高速倒後行駛，撞倒一輛GOGOVAN及私家車後高速駛向交通警員，交通警向私家車開了一槍，擊中右邊司機位車門，並於閃避私家車時跌傷。

私家車其後逃至太和寶雅苑對開時被警車撞停，車上4名賊人均被捕，黑布蒙頭帶上警車，警方其後將4名賊人押返回現場蒐證。

Uber公司初步回覆稱，涉事七人車的車牌並未登記在公司系統內，正進一步了解事件。