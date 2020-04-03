限聚令4部門執法　食環署管墳場　警評估掃墓外傭聚集成執法挑戰 (17:03)

4個參與執法的部門陸續已收到定額罰款告票，包括警方和食環署人員，凡收到告票者，須在21天內交罰款，否則或被控告上法庭。據了解，警方參與「限聚令」執法的包括各總區的衝鋒隊，涉及約1000人，而特務警察亦會參與。警方評估清明節公眾掃墓、外傭聚集將會是執法挑戰。另下周三（8日）是科大生周梓樂逝世5個月，過去數月亦有人群聚集悼念，警方估計會帶來挑戰。

另外，外傭多於周末外出聚集，與朋友席地吃東西。有消息人士指出，由於外傭月薪僅約4000元，發出2000元告票「好像不近人情」，故會先勸喻、警告、解散，如不遵守、再犯才會票控，這亦是處理其他違規者的執法方向。

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