【Q&A】酒吧今晚6時起關閉　便利店買酒即飲、自攜酒到食肆未必違規 (14:00)

Q：如何界定純粹或主要售賣或供應酒類的處所？

A：執法人員會按各相關因素判斷是否屬於須關閉的處所，其中酒類銷售佔整體業務的比例是可參考因素之一。

Q：是否包括酒樓及餐廳？

A：如領有酒牌但主要業務是提供膳食，供酒只屬佐餐則不受影響；若有吧枱範圍可暫關閉，在其他位置提供膳食服務及供酒佐餐不受影響。

Q：便利店買酒即場飲用是否被禁？

A：便利店及超級市場的主要業務並非主要售賣或供應酒類，通常消費者購物後會離去，視乎情況，消費者即場飲用未必違反指示，但應尊重指示的原意，顧及自身及公眾健康考慮。若多於4人聚集飲酒談天，或違反禁止群組聚集規定。

Q：若酒吧轉賣非酒精飲品或食物，是否毋須關閉？

A：執法人員會按各相關因素判斷，酒類銷售佔整體業務的比例是可參考因素之一；若處所主要提供膳食服務或只提供非酒精類飲品則毋須關閉，同樣要暫時關閉吧枱，以及遵守餐飲業務處所的指示。

Q：為何不關閉所有持酒牌的食肆？

A：酒吧及酒館業務與餐飲業務在環境、佈局、群組聚集模式上有分別，在平衡各方面考慮後，現階段毋須所有持酒牌的食肆關閉。食物及衛生局長有權因應疫情和整體情況再加強措施。

Q：如客人自攜酒精飲品到食肆有否違規？

A：未必違反，但希望食肆東主及消費者顧及自身及公眾健康的考慮，多於4人聚集飲酒談天，或會違反禁止群組聚集規定。

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