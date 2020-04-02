酒吧酒館關14天　有酒吧稱或轉做外賣　酒吧業協會促政府賠償損失 (23:40)

蘭桂坊酒吧Sidewalk負責人Alex表示，過去一年「一蚊都賺唔到」，對於新安排唯有無奈配合，但希望政府效法外國般發放補貼。在中環蘇豪區「怡紅院」內有一張吧枱，負責人劉先生批評政府的安排混亂，未知規定生效情況如何，「最多唔賣酒」。在中環蘇豪區內開業約2個月的日式酒吧「咲の木 Saku-No-ki」，其負責人辛小姐批評措施倉卒，希望政府能給予時間準備，不排除會轉外賣讓乘客買走其日本酒。

在港島經營3間居酒屋的張先生說，3間都獲餐廳牌及酒牌，沒有酒吧牌。他表示未理解最新要求，雖然認為自己業務沒有超過一半賣酒，應該可以繼續營業，不過明天起他也不敢賣酒，又感到新規例模糊，反問「客人拿一瓶酒過來可以嗎？」他批評政府的措施朝令夕改，令他無所適從。「規矩不斷改，不如狠心一點，全港一起關。因為一日搞不掂這個病，也沒有分別，只是慢慢搞死你和立刻搞死你的分別」。

香港酒吧業協會副主席錢雋永反對政府的決定，質疑如為減少聚集，為何只關閉酒吧及酒館，而不是全港食肆，認為政府針對賣酒場所，強烈要求政府賠償員工八成薪金及酒吧因關閉14天之全部租金損失，不排除會有任何抗爭行動。

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