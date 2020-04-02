袁國勇網上直播解答口罩短缺　稱試驗N95雙氧水氣霧消毒重用 (23:05)

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）進行網上直播，其間有人問如何應對口罩短缺問題，袁國勇稱正進行實驗為N95口罩以雙氧水氣霧（hydrogen peroxide vapour) 消毒，由同一個人重用，認為基本上可行；他又說現時自己會內戴可重用布口罩，外戴外科口罩，再以臭氧消毒外科口罩，認為口罩短缺非一時三刻的問題，需要有創新的做法應對。
有香港中四學生留言詢問香港何時可復課，袁國勇指出，即使香港所有人復工，學校都不會完全復課。他說，會先讓所有成人回到辦公室工作，繼而到大學、中學，待社區情况穩定，復工及部分復課後都沒有出現大爆發，才會讓小學及幼稚園復課。
袁國勇續稱，辦工室復工後，員工進入公司前要有體溫監測，公司應有感染控制人員詢問員工有否出現病徵，而員工回公司一定要戴口罩，亦不鼓勵同事之間聚餐。
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