對話辦半年開支545萬　稱參與防疫等逾80會面「已發揮一定功能」 (23:15)

創新辦指出，對話辦人手包括以非公務員合約聘用的主任和副主任各一名，以及5名借調的公務員，共安排和參與37場對話、會面及交流，包括去年9月26日特首與4名官員出席伊利沙伯體育館舉行的「社區對話」、特首及各司局長與市民和不同界別閉門深度對話、特首和3名局長分別進行facebook直播，以及其他相關交流。

創新辦又稱，原定於2020年2月至3月的16場深度對話和facebook直播，因應疫情需要押後。

創新辦表示，除對話平台，對話辦按特區政府的實際需要執行其他工作，包括自2019年11月協助政務司長監察及統籌有關政策局和部門，因應社會事件的應變行動、善後工作、消息發放等事宜；跨部門行動小組至今已舉行超過30次會議；對話辦亦參與15次與防疫抗疫等工作有關的跨部門會議，上述已舉行的對話、會面、交流及跨部門會議，總數超過80個，「可見對話辦公室已發揮一定的功能」。

至於去年9月26日的「社區對話」開支43.2萬元，除對話辦公室外，為該次活動提供人手支援的部門包括民政事務總署、康樂及文化事務署、政府新聞處、警務處，以及香港電台。

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