創新辦預留2730萬元　資助研究2019年下半年社會事件因由 (22:00)

政策創新及統籌辦事處回覆立法會特別財委會議員書面質詢，稱在2019年11月推出「公共政策研究資助計劃」特別輪次，專門資助本地研究機構和智庫，就「2019年下半年發生的社會事件的因由，以及與社會深層次問題相關的重要政治、經濟、文化和社會議題」進行研究。創新辦在2020/21年度的財政撥款預算中已預留2730萬元，用以支付預期在特別輪次下批出的資助。
創新辦表示，該特別輪次收到210份申請，審批工作已進入最後階段。完成相關程序後，創新辦會陸續通知獲批資助項目的申請者和發放款項，預計獲資助的研究項目將陸續於今年4月展開，最早一批可於9月底至10月初完成。
評審委員會由具豐富經驗的學者擔任，為特別輪次擬訂的12個可考慮研究議題：
（1）近期社會事件的因由（包括參與者的背景和人口特徵）
（2）公眾對暴力或「攬炒」的看法
（3）管治和政治及政制發展
（4）政府決策過程中的公眾參與
（5）文化、價值觀感與身分認同
（6）青少年的取向與學校教育
（7）青年人發展機遇與社會流動
（8）社交媒體對社會及政治發展的重要性和影響
（9）社會復和策略
（10）市民的精神健康、社交心理支援與康復
（11）家庭成員間及友儕間溝通、支持和衝突
（12）其他與社會深層次矛盾有關的重要政治、經濟、文化、社會等方面議題