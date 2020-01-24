創新辦預留2730萬元　資助研究2019年下半年社會事件因由 (22:00)

創新辦表示，該特別輪次收到210份申請，審批工作已進入最後階段。完成相關程序後，創新辦會陸續通知獲批資助項目的申請者和發放款項，預計獲資助的研究項目將陸續於今年4月展開，最早一批可於9月底至10月初完成。

評審委員會由具豐富經驗的學者擔任，為特別輪次擬訂的12個可考慮研究議題：

（1）近期社會事件的因由（包括參與者的背景和人口特徵）

（2）公眾對暴力或「攬炒」的看法

（3）管治和政治及政制發展

（4）政府決策過程中的公眾參與

（5）文化、價值觀感與身分認同

（6）青少年的取向與學校教育

（7）青年人發展機遇與社會流動

（8）社交媒體對社會及政治發展的重要性和影響

（9）社會復和策略

（10）市民的精神健康、社交心理支援與康復

（11）家庭成員間及友儕間溝通、支持和衝突

（12）其他與社會深層次矛盾有關的重要政治、經濟、文化、社會等方面議題

其他報道：28公務員涉反修例相關貪污 廉署：調查中未起訴

其他報道：警就無搜令查手機上訴得直 楊政賢稱結果一樣：僅豁免情況不同演繹