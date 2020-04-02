酒吧及食肆吧枱等周五晚6時起關閉14日　違者可罰5萬元囚6月 (20:26)

賣酒場所關閉詳情：

．純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉

．食肆内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人享用的範圍必須關閉（如吧枱）

．會址内售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉

陳肇始解釋，本港的新型冠狀病毒確診個案自3月起快速上升，酒吧等處所屬傳播病毒的高風險地方：

．3月19日至4月1日的本地感染個案中，69宗（52.3%）確診個案涉及酒吧等處所

．其中28宗到過中環區不同酒吧

．灣仔及尖沙嘴的酒吧有涉及顧客和酒吧樂隊的爆發，並出現第二代及第三代傳播，致一名僅40日大的嬰兒亦受感染

不排除對美容院等發出進一步指示

陳肇始回應提問時指出，美容院等納入表列的處所也是高危地點，所以昨日（1日）曾作修訂，要求做好進內的人戴口罩等感染控制措施。她說，未來不排除對美容院等發出進一步指示。

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