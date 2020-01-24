梁繼昌建議政府向中小企發5萬元資助　葉建源促津貼加倍助學校購防疫設備 (16:33)

政府早前宣布正研究推出第二輪「防疫抗疫基金」，專業議政6名立法會議員今（2日）向政府、業界、機構一共提出35項建議。會計界立法會議員梁繼昌建議，政府可向中小企有條件發放一筆上限5萬元資助，條件是企業半年內不能裁員，並建議為就業滿3個月而遭裁員者提供2萬元現金津貼。
教育界立法會議員葉建源稱，學校購防疫設備十分昂貴，政府發放的防疫特別津貼應加倍，一次過發放2至5萬元不等。
衛生服務界立法會議員李國麟指出，醫護界開始人心惶惶，不知有否足夠口罩、防護衣等防疫物品，認為政府應加強支援。
社會福利界立法會議員邵家臻倡設臨時職位，吸納失業的人加入護理行業。他說，露宿者暴露街頭易致社區爆發，冀仿效英國做法，支援他們短期入住賓館。
法律界立法會議員郭榮鏗建議將向零售界發放的8萬元資助計劃，擴闊至涵蓋法律界。資訊科技界立法會議員莫乃光建議，政府可多聘請業界人士推動香港數碼轉型，發展智慧城市。
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