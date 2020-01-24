港台節目問世衛是否接納台灣　商經局：有違一個中國原則　港台：節目沒違約章 (20:00)

局方發言人表示，眾所周知，世界衛生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，港台必須對此有正確的認識，不能偏差；廣播處長作為港台的總編輯，必須對此負責。商經局稱，已再次敦促廣播處長和港台在處理所有節目時，必須全面恪守《香港電台約章》，並採取應有的專業和嚴謹態度。

港台發言人表示，當日播出之《The Pulse》，主題是探討世界各地新冠肺炎疫情，以歐洲、美洲疫情最嚴重的城市為切入點，如紐約、倫敦、以至意大利北部最受影響的倫巴第大區。該集旨在分析各地疫情之應對及受影響的民眾感受，有各地方政府的說法，亦有世衛的回應。

港台續稱，該節目提及台灣時，只以地方（place）來形容，本身並沒有任何取態。香港電台審視全集內容後，認為該集節目並無違反「一國兩制」，亦沒有違反《香港電台約章》。

港台節目製作人員工會發聲明，認為邱騰華的說法屬無理指控，是以《約章》為名破壞《約章》，嚴重損害香港的新聞自由；又稱邱騰華高調要求作為總編輯的廣播處長負責，只會被視為政治施壓。

通訊事務管理局表示，至今共收到178宗有關該節目的投訴，正按既定程序處理有關投訴。

《The Pulse》3月28日播出的一集，記者用視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問到世衛會否重新考慮接納台灣成為成員，艾爾沃德疑似「cut線」不回應，新聞片段隨即在網上瘋傳。世衛及後發聲明回應稱，台灣的成員資格問題取決於其他成員國，而不是世衛員工；強調世衛一直與台灣專家緊密合作。

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