本港增37宗確診突破800宗　30人曾外遊包括兩歲小童 (16:38)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，本港今日（2日）新增37宗新型冠狀病毒個案，個案總數突破800宗，累計有803宗個案，包括802宗確診及1宗疑似個案。患者年齡介乎2歲至71歲，其中30人有外遊紀錄，包括17名學生；確診的2歲小童曾與家人去過瑞典。
個案767：64歲女子，3月23日起不適，3月30日因嘔吐入住浸會醫院10多小時，因肺部有感染轉送伊利沙伯醫院；衛生防護中心正與浸會醫跟進與病人同房的接觸者
個案774：曾外遊，與早前的運動員確診個案有關
個案794，兩歲嬰兒，2月24日至3月24日與家人去瑞典
個案798：曾外遊，是個案714（英國留學，3月25日返港）的父親
無外遊紀錄個案：
個案769：在銅鑼灣「Bing Bing HK」酒吧兼職，潛伏期內於3月15、16、18及25日去過油麻地及銅鑼灣多間酒吧，可能因此染疫
個案773：個案363（曾到英國、芬蘭）的妻子，因丈夫確診而入住檢疫中心，被驗出受感染，正等候送院
個案793：個案406（曾到美國）的家人；本應送入檢疫中心，但因被發現發燒故轉送醫院
個案796：在Reenex美容院旺角分店工作、會見客；是個案756（美容師）的朋友及不同分店同事，工作上無接觸，兩人在3月27日及29日一同行山、滑水和吃飯等
個案797：一間美容院銅鑼灣分店（New Beauty金朝陽分店）的職員，3月23至24日無上班，3月25日有上班，當日開始發燒；除此之外未發現其他高危因素，中心會追蹤美容院顧客及病人的接觸者
個案801：妻子（已入住檢疫中心，暫未驗出對新型冠狀病毒呈陽性）是個案719的健身教練；平日逢周一會到黃竹坑「F45」健身室，個案719亦有到該健身室，但兩人無接觸；3月31日起發燒及咳
個案802：個案312（長沙灣昌隆工業大廈感染群組）的家人
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，屯門醫院一名護士於3月9日放假，13至22日曾到倫敦，回港檢疫期間，化驗樣本呈初步陽性。
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