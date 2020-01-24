「加強化驗室監測計劃」明日起可上門收唾液樣本　速遞費100元 (15:37)

現行「加強化驗室監測計劃」下，衛生署為所有涵蓋在《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下地方抵港而沒有出現病徵者，提供免費病毒檢測服務，參加者抵港後可前往亞洲國際博覽館臨時樣本採集中心提供深喉唾液樣本，或選擇在家居檢疫期間自行於居所收集樣本，然後透過家人或朋友交回其中一個收集診所。

兩間初創企業GOGOVAN和Pickupp由4月3日起提供上門收取樣本速遞服務，服務供應商接獲要求後，會到該人登記的檢疫地址（離島及偏遠地點除外）收取樣本瓶，並送到衛生署轄下13間指定診所或公共衛生化驗服務處，服務費100元。

服務詳情及查詢：

．GOGOVAN：www.gogovan.com.hk/covid-19-testing／熱線：5681 4989

．Pickupp：hk.pickupp.io/zh/blog/COVID-19-sample／電郵：hk@pickupp.io

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