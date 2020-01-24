無搜令不能查被捕者手機　警上訴得直須按條件　法庭重申禁警逼供手機密碼 (20:00)

【20:00】警方表示，正研究上訴庭的判辭，並會嚴格執行判辭中的相關規定。

【15:11】上訴庭在判辭指出，現今科技科達，手機用途廣泛，世界各地有案例顯示罪犯利用手機犯案，如販運毒品及綁架等，不少關鍵證據亦儲存在手機裏面；加上雲端科技可以將手機資訊刪除，只是將手機沒收封存而不查閱，或是等待有搜查令才查閱，警方可能已失去關鍵證據。

惟法庭同意，當允許警方在沒有搜查令查閱手機的同時，有必要保障市民私隱，故此下令警方只有在下例情況下，才可查閱被捕者手機：

1. 根據《警隊條例》50(7)獲得搜查令。

2. 警方若懷疑有人涉案犯罪，或以保護公眾、涉事事主、警方安全為由，可在未獲搜查令前查閱被捕者手機。

3. 警方在未獲搜查令前，只可查閱與調查方向有關的手機資料。

4. 警方須以書面記下查閱目的及範圍。除非過程妨礙調查，否則警方必須向被捕者提交上述紀錄的副本。

本案上訴人為警務處長，答辯人是岑永根及民陣4名成員楊政賢、陳倩瑩、洪曉嫻和陳小萍。

案件源於當日領頭車司機、前北區區議員岑永根和民陣4名成員於2014年七一遊行，涉違反「不反對通知書」及阻差辦公被補；岑永根就警方事後在未申請法庭搜令下，沒收其3部手機以查閱內裏資 料，認為警方侵犯私隱，提出司法覆核。

高院於3年前裁定，除非緊急情況，警方必須在有手令下，才可以檢取被捕者智能手機等電子產品裏面的內容。警方不服，早前提出上訴。

相關報道：高院裁定：警除緊急情況外須先有搜令 始可查看市民手機資料（2017年10月27日）