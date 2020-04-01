港大醫學院畢業試多人體溫超標　送院證無發燒考生批校方濫用醫院資源 (23:15)

獲豁免「限聚令」的港大醫學院畢業試今（4月1日）開考。港大學生會醫學會（下稱醫學會）向本報稱，據知至少15名考生因未能通過入試場前的體溫檢測，需即時到醫院接受新型冠狀病毒快速測試，但到達急症室量度體溫時均證實無發燒，疑試場體溫計出錯。有被拒應考、須接受快速測試的考生批評港大醫學院做法草率，「濫用醫院資源」。
考生今日分兩個試場應考，包括何世光夫人體育中心及陸佑堂。考生入場前須量度體溫，亦必須佩戴口罩及事先填寫健康申報表，場內座位相隔約兩米。醫學會向本報表示，今日有最少15名考生被指體溫超過攝氏37.5度，不獲准應考，須到急症室接受新冠病毒快速測試，但其後證實沒有發燒；不少考生更反映，今日考生普遍錄得偏高體溫，擔心未來數日會被拒考。
被拒應考的畢業班考生MS（化名）稱，有15名同學在考試場被測到體溫超過37.5度，多次要求重測被拒，醫學院副院長要求考生自行到急症室求診及接受新冠病毒快速測試。她指出，同學於醫院量度體溫時均無發燒，亦無病徵，卻在副院長要求下登記「插隊」做測試，是「濫用醫院資源」，批評醫學院做法「鹵莽、草率」。
本報正向港大醫學院查詢，尚待回覆。
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