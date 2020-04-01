15歲男童南生圍遭禁錮毒打拍裸照　警拘7人 (22:42)

一名15歲已輟學男童上月初透過朋友認識其中一名被捕疑犯。疑犯上月27日晚上致電男童，訛稱有工作介紹，男童只要替他以指定提款卡提款，便可獲得「水腳錢」、「茶錢」。男童不虞有詐，相約對方在凌晨12時許在天水圍見面，其後發現對方帶同兩名男友人出現。

男童跟隨3人乘的士到南生圍一個偏僻處，下車後見到一輛白色私家車及另外兩男兩女。7名男女突將男童包圍，稱他欠其中一人錢，對他拳打腳踢及以間尺打他，並搶去其電話及身分證，迫令他致電家人，並勒索其家人4萬元贖款。男童家人表示無錢，7人便逼男童簽下欠單，再迫令男童脫去所有衣服，將部分衣服丟到河中，並以手機拍攝男主的裸照，又繼續拳打腳踢及以煙頭燙其胸部。

7名男女施襲後乘車離開，整個過程約2.5小時。男童其後撿回內褲及褲子，赤裸上身逃跑個多小時到附近乘的士回家，與家人商量後報警。警方於本周一及周二突擊搜查元朗、屯門及深水埗區內多個單位，拘捕5男2女，年齡介乎14至30歲，涉嫌非法禁錮、勒索、襲擊致造成實際身體傷害及盜竊。其中14歲被捕人報稱學生，其餘已輟學或報稱售貨員及汽車維修員，部分人有黑幫背景。

所有被捕人將被扣留調查，其中3人被暫控非法囚禁他人、勒索、襲擊致造成實際身體傷害及盜竊，明日（2日）於粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除稍後有更多人被捕。

元朗警區反三合會行動組第二隊高級督察李家榮呼籲市民尤其是青少年，留意不法分子用各種理由，利用他人想「搵快錢」的心理進行違法行為，令事主不能賺取報酬之餘更得不償失。他又稱，非法禁錮及勒索均為非常嚴重的罪行，一經定罪最高刑罰分別為7年及10年，警方會全力打擊以上罪行。