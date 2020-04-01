旺角8．31紀念活動拘54人　4人的士播音樂揮旗被捕 (22:00)

警方指出，昨晚在旺角共拘捕43男11女，年齡介乎12歲至70歲，涉嫌非法集結、在公眾地方行為不檢、藏有工具可作非法用途及盜竊等。

當中，警員於截停搜查期間分別於一名16歲女童、一名60歲女子及3名18歲至29歲男子身上檢獲一些懷疑屬於他人的八達通或信用卡，他們涉嫌盜竊被捕。

另外，人員發現一輛的士沿彌敦道慢線往旺角方向慢駛，行車期間該的士不斷響號及高聲播放音樂，車上亦有乘客伸手出車窗揮舞旗幟，涉嫌在公眾地方內擾亂秩序，影響其他車輛及道路使用者。人員遂將的士截停，車上3男1女年齡介乎12歲至28歲，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。案件交由旺角警區刑事部及西九龍總區反三合會行動組跟進。

警方指出，昨晚曾多次向在場的人發出警告，提醒其聚集形式有可能違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，經警告無效，警方遂於大南街及太子道交界、港鐵太子站外及旺角一帶地區共截停搜查56名本地男子及19名本地女子，以口頭解釋、勸籲及警告方式，提醒在場者配合規例的要求，並向他們登記資料。就昨晚的行動，警方暫未以任何條例拘捕任何人或向任何人發出告票或傳票，但不排除保留追究權利。

另外，警方昨晚8時許接報，指稱有人在青山皇珠路以雜物堵路。警員到場調查後，於現場截查一名男子，並在現場檢獲竹枝及自製路釘。經初步調查，該名23歲姓容本地男子涉嫌「非法集結」被捕，現正被扣留調查。警方調查仍然在進行中，不排除會有更多人被捕。