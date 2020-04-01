地政總署確認一職員確診新冠肺炎 (21:25)

消息指出，該公務員上月27日曾到北角政府合署22樓辦公室。衛生防護中心正追蹤其密切接觸者。

地政總署表示，一名職員於4月1日確診新冠病毒。該名職員在北角政府合署22樓工作，過去14日並沒有外遊紀錄，在辦公期間亦沒有與市民接觸。基於公共衛生考慮，地政總署已即時安排所有於同樓層辦公的同事在家工作，並安排徹底清潔及消毒該同事辦公室的樓層及相關共用設施，例如電梯及公用大堂等。

衛生署回覆指出，有關確診者為第748宗個案。病人為25歲男子，於3月27日起失去嗅覺和氣促，正留醫瑪麗醫院。衛生防護中心資料顯示，有關職員與第686宗個案有流行病學關聯，686宗個案是一名曾到澳門的30歲男病人。

新冠肺炎 相關報道：

本港今增51宗確診新冠病毒 40日大確診嬰被確診者抱過

麻將館卡拉OK夜店下午6時起關閉14日

飲食業工會：8萬人放無薪假開工不足 促政府落實失業現金津貼

Neway及CEO分店即日起暫停營業14天

民建聯「愛心基金」收逾千援助申請 飲食業申請者最多