地政總署確認一職員確診新冠肺炎 (21:25)

本報從兩個渠道獲悉，地政總署一名主任級公務員今日（4月1日）確診感染新型冠狀病毒肺炎。消息指出，該公務員在北角政府合署22樓工作，無外遊紀錄，3月26日曾與另一確診者吃飯，為該個案的密切接觸者。該員工其後接受病毒測試，今日證實確診。地政總署晚上確認一名職員今日確診。
消息指出，該公務員上月27日曾到北角政府合署22樓辦公室。衛生防護中心正追蹤其密切接觸者。
地政總署表示，一名職員於4月1日確診新冠病毒。該名職員在北角政府合署22樓工作，過去14日並沒有外遊紀錄，在辦公期間亦沒有與市民接觸。基於公共衛生考慮，地政總署已即時安排所有於同樓層辦公的同事在家工作，並安排徹底清潔及消毒該同事辦公室的樓層及相關共用設施，例如電梯及公用大堂等。
衛生署回覆指出，有關確診者為第748宗個案。病人為25歲男子，於3月27日起失去嗅覺和氣促，正留醫瑪麗醫院。衛生防護中心資料顯示，有關職員與第686宗個案有流行病學關聯，686宗個案是一名曾到澳門的30歲男病人。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕地政總署 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介