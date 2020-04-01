陳肇始：美容院現感染風險　若再有問題不排除下令關閉 (19:59)

她表示，要決定哪種設施需要關閉是基於風險高低，亦會因應確診病例及群組感染情況來決定。美容院因為出現感染風險，故此下令加強檢疫措施，當局會繼續監察情況，若有問題會進一步加強措施，不排除會下令暫時關閉。她又稱，美容院顧客做美容護理時雖然難以戴口罩，但服務提供者必須戴口罩，顧客亦應在適當的情況下戴口罩。

被問到政府逐步關閉不同處所是否「擠牙膏式抗疫」，陳肇始表示，當見到疫情有改變就作出加強措施，是處理公共衛生風險的一貫做法，「如果我哋有太多嘢去做咗，但係未有嗰個需要嘅時候，我哋亦都會受到批評」。

另外，昨晚（3月31日）有市民於太子站外聚集，民主黨陳堡明於facebook發文稱，他與另外4人被警員截查搜身，並被指多於4人聚集，會作出票控。陳肇始回應事件表示，相關防疫法例推出初期，執法人員會用勸喻及警告方式，若屢勸不聽繼續違反法例，執法人員就有責任執法。

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