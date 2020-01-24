4包椰子乾藏866克K仔　兩泰籍男認3項販毒罪判囚82月及86月 (17:50)

首被告Khamtong Rakchat（36歲）承認兩項販運合共430.59克毒品氯胺酮的罪名。辯方指出，首被告在泰國經營接載遊客的旅遊車生意，月入2.4萬港元，但欠債約71萬港元；因犯案可獲兩萬多港元報酬，故答應帶毒品來港。

次被告Khaengla Phad（21歲）承認一項販運435克毒品氯胺酮的罪名。辯方表示，次被告在泰國任職侍應和派傳單，獨力撫養3歲女兒，但因女兒生病，他需要金錢，故「愚蠢地」答應幫首被告犯案；辯方亦稱，次被告在獄中努力學習英文，並親撰求情信予法官。

法官判刑時指出，案件涉及跨國販毒，兩被告需要加刑半年，但考慮首被告協助海關，給予額外減刑，判處首被告入獄6年10個月、次被告則監禁7年2個月。

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