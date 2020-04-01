飲食業工會：8萬人放無薪假開工不足　促政府落實失業現金津貼 (17:15)

政府勒令食肆實行多項防疫措施，飲食業職工總會主席郭宏興今日（4月1日）表示，措施令飲食業情況更嚴峻，部分店舖乾脆停業14日，估計現有約600間食肆停業或結業，形容情況「驚人」，工會每天接到20至30個工友求助電話，估計有約8萬名從業員被迫放無薪假及開工不足，倡政府盡快落實失業現金津貼，每月上限1.4萬元，為期至少6個月，助僱員渡難關。
除飲食業，旅遊業亦受疫情重創。香港專業導遊總工會主席余莉華稱，去年8月中開始有八成導遊無工開，現時近乎每個導遊均無工開，形容早前政府的支援措施杯水車薪，加上政府只資助從業員進修，但疫情下進修課程已停課，以致從業員無法得到任何資助，建議政府設法幫助經常帶團的2000多名導遊和約2200名領隊。
香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，將資助300名合資格會員申領「保安牌」費用，以助會員轉工，並要求僱員再培訓局作網上教育，讓失業僱員可通過在家進修，獲得再培訓津貼。
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