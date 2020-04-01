麻將館卡拉OK夜店下午6時起關閉14日 (18:14)

a. 關閉卡拉OK場所及暫停餐飲處所及會址的卡拉OK活動

b. 關閉麻將天九耍樂處所及暫停餐飲處所及會址的麻將天九活動

c. 關閉通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）

d. 任何人身處任何該《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所內，在可行情況下須一直佩戴口罩

e. 在容許某人進入《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所前，須先為該人量度體溫

f. 須在任何《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所，為在該處所的人提供消毒潔手液

違反要求的相關處所管理人即屬犯罪，最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

【15:38】政府就《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》刊憲，附表2的表列處所新增美容院、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院等需要關閉。正式禁止營業日期和時間，要待食物及衛生局長陳肇始公布。

行政會議成員湯家驊表示，上周政府以牌照分類限制營業不恰當，應該以營運模式和風險分類。他稱卡拉OK和麻將館運作不同食肆，用食肆牌作限制未必合適，因為唱K者長時間聚集，且無人會戴口罩唱歌，「唱歌噴口水比講嘢多」。

至於應否將規管的場所擴大，而非待出事之後才規管，湯家驊說「我們應作最壞打算，所有高風險場所，特別是有肢體接觸的場所，例如美容和按摩」，不應逐個行業或牌照處理。

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