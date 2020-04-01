湯家驊建議關閉卡拉OK麻將館　何栢良：內地曾出現K房群組爆發 (11:53)

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，在密閉空間中，若有隱形患者會更易傳播病毒，又指出內地也曾發生卡拉OK房群組爆發，若港府經常強調與內地聯防聯控，不明白政府在管制場所的法例下，為何不包括麻將館及卡拉OK。

湯家驊解釋，據他向港府官員了解為何規限不包括卡拉OK及麻將館，有關官員稱涉牌照及執法問題，麻將館涉賭博牌，卡拉OK屬食肆牌。他說，若卡拉OK屬食肆牌，唱歌時也要戴口罩，因為規定要求食肆顧客在不進食時也要戴口罩。他認為，不應該以牌照劃分，只要涉及高風險，便要關閉或有更嚴肅的限制措施。

醫管局前質素及安全總監區結成在港台節目稱，政府規管食肆，「為何暫時不管麻將館及卡拉OK呢？昨日就有卡拉OK群組感染，可能接下來就要管卡拉OK」。

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