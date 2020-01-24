港大研究：「哈姆太郎」所屬金黃敘利亞倉鼠　能模擬新冠病毒感染助研疫苗 (22:25)

港大微生物學系講座教授袁國勇及臨牀助理教授陳福和率領團隊，探討如何用動物模型進行實驗最方便及可行。陳福和表示，新型冠狀病毒表面的S蛋白透過與人類的受體ACE2結合感染人體，人類ACE2依次與恆河猴及絨猴最相似，但研究靈長類動物的三級實驗室在世界各地寥寥可數，團隊發現金黃敘利亞倉鼠（Golden Syrian Hamster）的ACE2與人類的只相差4個氨基酸，可作為動物模型模擬人體感染過程。

團隊自2月開始，以45隻6至10周大的倉鼠進行3組實驗。在第一個實驗向18隻倉鼠鼻腔注入病毒，3隻為對照組。發現受感染倉鼠鼻腔、氣管及肺部的病毒量最多，腸道等部位亦有病毒，與人類感染情況相似。倉鼠受感染後體重下降，其鼻黏膜剝落，甚至肺出血。然而，牠們均在第7天起情況改善，包括體重回升、細胞復原及肺功能好轉。

第二個密切接觸實驗，顯示同處一籠的倉鼠全部受感染，但病徵較輕微。此外，團隊將含抗體的血漿注入倉鼠並進行攻毒實驗，發現體內病毒量比其他倉鼠小約九成，不排除可仿效SARS時為病人進行血漿治療。

袁國勇表示，同處一籠的倉鼠全部受感染，提醒市民要戴口罩，防止感染到大量病毒，相信病徵亦較輕。他稱本港確診的長者通常第7天情況最差，若捱得過毋須插喉，康復情況會「一帆風順」，至於肺部纖維化的影響，要待復原後3至6個月進行肺功能測試。

新冠肺炎 相關報道：

混種短毛貓新冠病毒陽性 居香港仔主人為確診者

黃加慶︰本港至今進行9萬個新冠病毒檢測 料人均亞洲區中最高

澳門明日起派錢 永久居民獲發1萬元

本港今增32宗確診新冠病毒 24人有外遊紀錄 另涉RedMR卡拉OK小型爆發