外傭代理生意跌九成　促政府資助 (16:40)

民建聯立法會議員李慧琼及葛珮帆今日（31日）聯同外傭代理開記者會，批評政府無任何政策支援外傭代理，料疫情若持續，九成代理公司面臨倒閉。外傭代理黃國業表示，一般公司每月開支約10萬元，「零售業有8萬元（資助），我們都希望有8萬，雖然唔夠，但感覺到政府是支持我們」。
黃國業表示，外傭主要來自菲律賓和印尼，兩國皆「封城」，代理因而停止招聘，介紹外傭的生意暴跌九成。他又稱，自去年12月開始行業踏入淡季，疫情令經營苦上加苦，現時全港約有40萬名外傭，代理公司倒閉隨時影響40萬個家庭。
另一外傭代理伍斯傑表示，預料4、5月疫情持續，菲律賓和印尼仍會封城，料有九成同業面臨倒閉。他表示，據勞工處登記數字本港有約2700間外傭代理公司，但外傭代理無被納入防疫抗疫基金支援是不公平。
伍斯傑稱，港府無提供外傭入境隔離安排的清晰指引，很多僱主找代理協助，要求為抵港外傭提供住宿及三餐。他稱，政府無提供任何安全指引，找酒店或賓館接待外傭隔離亦常遭拒絕。
外傭代理要求政府將業界納入「防疫抗疫基金2.0」，提供8萬元資助；提供外傭隔離安排等安全指引；為完約或斷約外傭提供支援等。
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