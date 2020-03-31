外傭代理生意跌九成　促政府資助 (16:40)

黃國業表示，外傭主要來自菲律賓和印尼，兩國皆「封城」，代理因而停止招聘，介紹外傭的生意暴跌九成。他又稱，自去年12月開始行業踏入淡季，疫情令經營苦上加苦，現時全港約有40萬名外傭，代理公司倒閉隨時影響40萬個家庭。

另一外傭代理伍斯傑表示，預料4、5月疫情持續，菲律賓和印尼仍會封城，料有九成同業面臨倒閉。他表示，據勞工處登記數字本港有約2700間外傭代理公司，但外傭代理無被納入防疫抗疫基金支援是不公平。

伍斯傑稱，港府無提供外傭入境隔離安排的清晰指引，很多僱主找代理協助，要求為抵港外傭提供住宿及三餐。他稱，政府無提供任何安全指引，找酒店或賓館接待外傭隔離亦常遭拒絕。

外傭代理要求政府將業界納入「防疫抗疫基金2.0」，提供8萬元資助；提供外傭隔離安排等安全指引；為完約或斷約外傭提供支援等。

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