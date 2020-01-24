本港今增32宗確診新冠病毒　24人有外遊紀錄　另涉RedMR卡拉OK小型爆發 (16:50)

尖沙嘴RedMR群組：

．有7人於3月24日到過尖沙嘴RedMR，當中5人（4女1男）確診包括個案687、702、704、705及早前確診未找到源頭的個案662，其餘兩人已入檢疫中心

．個案704於3月24日發病，其他人於3月27日至28日發病

其他個案：

．個案691：為個案581家人，個案581曾於3月20日到過酒吧All Night Long

．個案707：酒吧Dusk Till Dawn工作人員

．個案713：為個案533及677的家人，個案533曾於3月13日到過酒吧Draft Land

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，早前確診的個案591、即一名15歲女童，周日（29日）入院時無病徵，進行新冠病毒檢測呈陽性，入院後照肺及血液檢測正常，其後再進行兩次新冠病毒檢測呈陰性，今日出院。

「RedMR」紅人派對尖沙嘴分店今表示，獲衛生署通知有新型冠狀病毒確診者於3月24日到過其中一個獨立房間消費，分店於今、明（3月31日及4月1日）關閉，再作徹底深層消毒及清潔，另外安排分店所有員工進行新型冠狀病毒測試。

此外，該公司將縮減一半入座率，每房間不會超過4位顧客，顧客進入店內必須佩戴口罩、探熱及以酒精搓手液搓手，除進食外應盡量佩戴口罩。

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