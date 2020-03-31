限聚令致逾百中小企食肆結業　業界倡五訴求促港府賠償 (15:10)

政府推出「限聚令」後，食肆須實行枱與枱之間距1.5米、4人一枱等規定，香港中小企食店聯盟與多名食肆老闆今早（31日）召開記者會，聯署提出五項訴求，包括在限聚令的14天限期前與業界中小企會面；向食肆提供補償；在14天限聚令完結後，若疫情未紓緩，政府應規定全港食肆停業並作出全數賠償；希望政府盡快推出新一輪措施協助業界。
香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，新限制令中小企生意大減，營業額平均下跌七成，火鍋店、酒店等食店更大跌九成，甚至要暫停營業；目前最少逾100間餐廳結業或暫停營業，預計疫情持續，將有五成食肆面臨結業。他表示，不希望第一輪防疫抗疫基金變成餐廳的結業費。他說參考外國政府的做法，政府會補償餐廳八成租金、人工的開支，他說業界普遍接受這做法。
有30多間飲食店的劉先生表示，旗下有加盟商收到早前的基金支援後，已拉閘關店，他稱業界應政府要求配合抗疫，卻得不到政府配合，現時前路茫茫，「大家已有蝕錢的準備，但很想知道要蝕幾多、幾耐」。
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