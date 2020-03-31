譚文豪：最少8名滯留秘魯港人可上英國包機 (14:50)

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譚文豪形容，滯留在庫斯科港人的情緒比較差，因他們困在有守衛駐守的酒店已多日，出入酒店亦有困難，平日最多只限一個人往外購物。

譚文豪稱，港府正研究如何派出包機到當地，他認為港府可接洽南美航空公司，轉飛往其他地區後再返港。他說，當地正處於「封國」狀態，街上有軍隊駐守，民眾不能隨意外出。

至於滯留在非洲摩洛哥港人的情況，譚文豪建議政府可與其他國家商討，據他所知4月1日韓國政府有包機往首爾，他曾向韓國領事館了解，對方建議由港府及當地的中國大使館提出，以商討是否可以順道接載港人。

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