譚文豪：最少8名滯留秘魯港人可上英國包機 (14:50)

六旬港人於秘魯當地時間27日感染新型冠狀病毒離世。公民黨立法會議員譚文豪今日（3月31日）在港台節目表示，至今接到80多名滯留秘魯的香港人求助，包括旅行團及自由行旅客，主要分散在利馬及庫斯科，部分人身處偏遠地區。據他了解，當地今日有航班飛往英國倫敦，最少有8名持有BNO護照的港人收到英領事館的通知可以上機，惟最困難的是如何前往機場。
譚文豪形容，滯留在庫斯科港人的情緒比較差，因他們困在有守衛駐守的酒店已多日，出入酒店亦有困難，平日最多只限一個人往外購物。
譚文豪稱，港府正研究如何派出包機到當地，他認為港府可接洽南美航空公司，轉飛往其他地區後再返港。他說，當地正處於「封國」狀態，街上有軍隊駐守，民眾不能隨意外出。
至於滯留在非洲摩洛哥港人的情況，譚文豪建議政府可與其他國家商討，據他所知4月1日韓國政府有包機往首爾，他曾向韓國領事館了解，對方建議由港府及當地的中國大使館提出，以商討是否可以順道接載港人。
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