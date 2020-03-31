林鄭月娥：不排除新冠肺炎接近康復患者轉送隔離設施 (14:14)

對於有新型冠狀病毒確診者在家等候多時仍未獲安排入院，特首林鄭月娥今（3月31日）承認這種情況不理想，但稱如今疫情嚴峻下難以完全避免，正研究如何縮短等候入院時間。她表示，為應對疫情，醫管局及衛生署需共用資源，不排除醫管局會將接近康復的病人轉送隔離設施，包括衛生署衛生防護中心轄下的檢疫中心，詳細安排有待確定。
新冠肺炎個案急升，公立醫院隔離病房不勝負荷，有意見認為病情輕微或沒病徵的確診者可回家，以騰出病牀，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早接受港台及商台節目訪問，他不同意這做法，稱患者可能會傳染病毒給家人，家人繼而把病毒帶到社區，造成社區傳播，令醫療系統受壓。他指出，該類病人應在隔離中心集中隔離，建議仿傚內地興建方艙醫院。
另外，梁子超認為未送院的確診者，可先送往隔離中心等候入院，至於懷疑染病的人，則可送往火炭駿洋邨作分流，如人數眾多，亦可考慮改建會展或學校禮堂接收他們。
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