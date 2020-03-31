東區區議員謝妙儀跟進興民邨非法聚賭　遭兩漢襲擊警拘1人 (09:57)

事發於昨晚11時許，謝妙儀接獲街坊投訴，稱有人於興民邨民澤樓對開聚賭，偕男助理到場跟進。二人到場時發現有6人正在飲酒及玩啤牌聚賭，遂上前拍下證據。其中4名聚賭者見狀立即收拾賭具逃去，另2人情緒激動，推撞謝妙儀及其男助理，其間男助理保護謝妙儀時手部受傷。

根據謝妙儀的facebook直播片段，兩名屋邨保安見狀趕至協助保護謝妙儀及男助理，並勸喻兩名沒戴口罩的懷疑施襲者稱政府禁止4人以上在公眾地方聚會，但2人未有理會，更訛稱剛才聚會不足4人，亦不斷指罵保安及謝妙儀，稱「大家本來好Happy」，如今不歡而散，又稱謝若再拍攝便「掟爛你部手機」。兩男又再推撞保安，剛巧警車剛抵達，警員即時下車拉開2人調查。

謝妙儀疑受驚過度，稍為休息才能落口供，其21歲姓陳男助理報稱手受傷需送院檢查。東區區議員徐子見及曾健成（阿牛）有到場協助，並陪同謝妙儀二人送院。其中一名穿黑衣的懷疑施襲者報稱沒有身分證，與警員爭論，及後未有被拘捕，身穿藍衣的69歲姓何老翁則涉嫌普通襲擊被捕。

在場保安員於直播片段中透露，該批男子「晚晚都喺度飲酒賭啤」，情況持續多年。謝妙儀事後透過fb表示，稱「手仲震緊，頭少燒，有情緒」，又稱自己在興民邨長大，邨內非法聚賭及違規吸煙問題一直未解決，質疑房屋署得過且過及警方選擇性執法令問題根深柢固。本報正向房屋署及警方查詢。