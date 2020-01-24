林鄭月娥：70多人違檢疫令將被檢控　違聚集禁令或不警告罰款2000元【短片】 (10:57)

林鄭月娥表示，有關食肆的防疫新措施上周六（28日）實施後，整體情況令人滿意，當局進行過5000多次巡查，發出400多次口頭勸喻。對於禁止群組聚集的新規例，警方加派人員在各區巡邏，她不排除稍後會在毋須警告下，直接向違規者發出2000元定額罰款。

2月份零售銷售數據錄得歷來最大跌幅

她表示，今次新型冠狀病毒疫情對香港的打擊史無前例，今午將公布的2月份零售銷售數據，錄得歷來最大跌幅。對於飲食及零售業面對的困難，政府會啟動第二輪防疫抗疫基金，動用數以百億元為水深火熱的行業提供協助，她並呼籲商舖業主提供租金寬免。

林鄭月娥又稱，雖然近日內地確診個案減少，但現階段無計劃放寬對內地入境者的檢疫措施。

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