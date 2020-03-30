科學園確診者同層現懷疑個案　上周封樓層消毒有公司要求員工翌日上班 (23:02)

HKRITA指出，該名職員上周五（27日）上班時身體不適，出現發燒徵狀，中午請假看醫生，醫生認為需要留院觀察及接受病毒測試，現正等待測試結果，該職員最近14日沒有外遊。

香港科技園公司表示，已關閉整幢大樓並消毒，包括清洗空氣調節系統的濾網及所有公共空間。科技園公司將會暫時關閉16W大樓，並建議所有在該大樓內工作的員工留在家中工作。HKRITA表示，會安排員工暫時於家居工作，並將於明日（31日）清潔消毒9樓、地下辦公室及實驗室。

衛生署於上周一（23日）公布的第333號確診個案為科學園16W大樓的9樓Waters China職員，科學園上周已消毒清潔該樓層，並建議該大樓的員工在家工作。與確診個案同一層樓的多間公司已即時安排員工在家工作，唯獨同層的HKRITA要求員工翌日消毒完成後如常返回公司工作。

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