民主黨吳思諾拒續任青年發展委員會　質疑政府與青年為敵 (20:34)

吳思諾表示，當年加入青發會，是因為當時政府說聽不到青年人的意見，所以自己希望藉平台向政府反映青年人的想法。但她發現，政府「不是聽不到青年人的意見，而是聽到之後不做」。她說，在反修例運動中，政府不但無回應市民的訴求，反而不停地「解決」提出問題的人，變本加厲地濫捕和以暴力對待市民。她亦質疑政府所做的一切，是與青年人為敵。

根據政府最新的青發會委任名單，除了吳思諾，前主播盤翠瑩亦會離任。委員會副主席、華人置業主席劉鳴煒會繼續留任。政府委任了8名新委員，當中並無民主派政黨的成員。新任期由4月1日起生效，為期兩年。

青年民建聯總監顏汶羽對於吳思諾離任青發會表示失望。他說，青發會應是跨階層、跨政治光譜的，兩年前委任吳思諾是委員會兼聽更多不同政見的途徑。顏汶羽期望新組成的青年發展委員會能加強政策協調的角色，以補充現時青年政府分散於不同決策局的問題。另外，顏汶羽促請青年發展委員會增建更多平台，讓數千名曾經參與青年自薦計劃但落選的青年可繼續參與政策諮詢及制定的工作。

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