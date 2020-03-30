個人資料Q&A ：僱主可要求僱員提供外遊紀錄？可收集哪類個人資料？ (21:24)

Q：僱主可收集僱員的體溫或其他健康數據嗎？

A：僱主收集僱員及訪客的體溫測量數據，又或屬新冠肺炎醫學症狀的有限資訊，屬合理

Q：僱主可收集哪類個人資料，以及如何正確地收集？

A：僱主收集的資料應是必要、適當及與目的相稱，應先以匿名或刪除可識別資料

Q：僱主可要求僱員提供外遊紀錄嗎？

A：僱主向從海外回港的僱員收集外遊資料，屬合理

Q：可以把收集的個人資料向其他人披露、或用作其他目的嗎？

A：除非得到相關者自願的明示同意，或《私隱條例》下的豁免，否則僱主不得披露收集的資料或作其他無關目的

Q：在僱員的醫療及健康數據方面，僱主應注意什麼資料保安問題？

A：如僱員感染新冠肺炎，僱主可在不透露其個人身分信息下通知其他員工、訪客及物業管理處，如發告示說明有員工受感染已足夠

Q：收集的個人資料可以被保留多長時間？

A：經過一段合理時間沒證據說明僱員感染新冠肺炎，或與感染者有密切接觸，僱主應永久銷毁收集的個人資料

Q：在僱員的醫療及健康數據方面，僱主應注意什麼資料保安問題？

A：僱主應保障收集的個人資料免遭未經授權或意外的存取、遺失或使用等，如存放於上鎖的櫃中、加密並僅允許獲授權者存取

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