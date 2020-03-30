警屯門區打擊罪案拘60人　搗無牌酒吧武器庫吸毒單位 (15:10)

警方根據情報及深入調查，於本月22至29日展開「踏影行動」，偵破區內7宗案件，搗破一個專門招待青少年的無牌酒吧、武器庫及兩個供青年吸毒用的單位，檢獲1把斧頭、1把開山刀、5支鐵通，逾300支酒精飲品，另檢21克可卡因、霹靂可卡因、冰毒、海洛英及115,443元現金，相信為販毒得益。

警員於全港各處拘捕年齡介乎12至49歲的32男28女，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害、盜竊、藏有攻擊性武器、勒索、刑事恐嚇、非禮、販毒、藏毒等，當中4人涉嫌干犯販運危險藥物而遭檢控，案件已提堂。警方表示，被捕者中有40人為24歲以下，當中15人報稱學生，其餘的人大部分報稱無業；7名男子有三合會背景，均屬屯門區內活躍的社團。

屯門警區反三合會行動組第一隊督察盛尉仁指出，行動中偵破3宗毒品案，涉案人透過社交平台招攬毒品買家，其後以「快餐車」將毒品送到區內人少地方及大型酒吧附近交易。警方表示，大部分被捕青年已獲轉介予非政府機構，由社工跟進。

其他報道：油麻地5內地漢遭警揭逾期居留 1人疑發燒全送院檢查

其他報道：兩男違檢疫分別囚6周及10天 有被告稱苦悶欲往內地玩被官斥極自私

其他報道：首宗違反檢疫令 男子虛報地址囚3個月 官斥行為自私罔顧公眾安全

其他報道：藍田平田邨現風化案 女童遭可疑男拖入後梯獲街坊營救